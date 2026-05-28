Bucchioni: "Grosso-Viola, affare certo. Ecco cosa manca per la sua firma"

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Intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione "Maracanà", il noto giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha dato anche le ultime notizie a proposito della panchina della Fiorentina, con il nome di Fabio Grosso sempre più vicino ad accettare la proposta viola. Ma perché ancora la firma non è arrivata? "Deve liberarsi dal Sassuolo ma io lo do per certo" il pensiero via etere di Bucchioni: "Il primo contatto è ormai a inizio aprile, con una stretta di mano e discussioni a fine campionato. Paratici ha analizzato altre situazioni ma si è tornati a lui".