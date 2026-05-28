Cambia la sede del Pallone d'Oro: la 70° edizione passa da Parigi a Londra

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Cambia la sede del Pallone D'Oro: la sua 70° edizione non si terrà più a Parigi, come di consueto, bensì a Londra. L'annuncio è arrivato da France Football, che organizza il premio, con la premiazione che si terrà lunedì 26 ottobre nella capitale inglese in una location ancora da scegliere. Si tratta della prima volta che Londra ospita questo evento, decisione che nasce da due motivazioni principali: da una parte la volontà di aumentare il prestigio internazionale del premio in una strategia di crescita e dall'altra quella di rendere omaggio Stanley Matthews, ovvero il primo vincitore del Pallone d'Oro davanti ad Alfredo Di Stefano e Raymond Kopa.

Per l'occasione sarà la seconda volta che il premio verrà consegnato lontano da Parigi visto che già le edizioni dal 2010 al 2015 si erano tenute a Zurigo in Svizzera visto che in quel periodo il Pallone d'Oro era co-organizzato con la FIFA che aveva sede proprio lì. Il premio verrà assegnato al miglior giocatore e alla migliore giocatrice della stagione 2025-2026, valutando il rendimento in tutte le competizioni nazionali e internazionali, sia a livello di club che di nazionale, inclusa la Champions League e, per gli uomini, i prossimi Mondiali, in programma dall'11 giugno al 19 luglio, negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Come di consueto, i vincitori saranno scelti da una giuria di giornalisti internazionali: 100 per gli uomini, in rappresentanza delle prime 100 nazioni del ranking FIFA, e 50 per le donne, in rappresentanza delle prime 50 nazioni del ranking FIFA.