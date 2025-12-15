Fiorentina al lavoro con Vanoli: le immagini ufficiali dal Viola Park
I social ufficiali della Fiorentina hasnno appena pubblicato le foto dell'allenamento sostenuto oggi da Paolo Vanoli. In queste ore è filtrata la voce di una conferma dell'allenatore ed ecco la conferma attraverso le foto di un clima sì teso ma di concentrazione sul lavoro con ovviamnte scarico per chi ha giocato titolare ieri.
L'obiettivo è rialzarsi al più presto partendo dalla gara di Losanna in Conference per appordare alla prossima fase almeno in Europa. Poi da venerdì testa solo all'Udinese.
