TORREIRA, MVP del mese: "Questo premio è di tutti"

"Grazie mille ai tifosi per il riconoscimento. Sono molto felice di poter collaborare a portare la Fiorentina in alto. Grazie alla squadra, questo premio è di tutti". Con queste parole il centrocampista viola Lucas Torreira ha voluto ringraziare su Twitter per il premio di miglior calciatore viola del mese.

Muchas gracias afición por el reconocimiento.

Me alegra mucho poder colaborar para llevar a la @acffiorentina a lo más alto.

Gracias al equipo , este premio es de todos.#ForzaViola #LT18 🇺🇾️ pic.twitter.com/husT3cJRKM — Lucas Torreira #LT14 (@LTorreira34) January 25, 2022