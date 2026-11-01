Torino, in vista del Frosinone assenti tutti e tre gli ex Fiorentina

Torino, in vista del Frosinone assenti tutti e tre gli ex FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:20News
di Redazione FV

Il Torino si prepara ad affrontare il Frosinone nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A. In vista dell'impegno, il tecnico Ignazio Abate ha diramato la lista dei convocati, selezionando 23 calciatori per la sfida contro la formazione ciociara. Tra le novità figura l'assenza di Cacciamani, che non prenderà parte alla partita, ma anche quella dell'ex viola Cristiano Biraghi alle prese con l'influenza. Restano inoltre indisponibili per infortunio Israel, Rodriguez, e gli altri due giocatori ex viola Fortini e Mandragora, costringendo l'allenatore granata a rinunciare a diverse alternative. 

 