Presidenza FIGC, il comunicato di 3 club di A congiunto: "Non abbiamo scelto"

La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo, con Giovanni Malagò e Adriano Galliani impegnati a raccogliere il sostegno dei club di Serie A in vista delle prossime elezioni. Il presidente uscente e attuale commissario Malagò, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, avrebbe già ottenuto l'appoggio di undici società, raggiungendo così il quorum necessario. Uno scenario che, però, presenta ancora alcune incognite.

Cagliari, Sassuolo e Venezia hanno chiarito di non aver ancora scelto quale candidato sostenere. Le tre società hanno diffuso un comunicato congiunto per precisare la propria posizione, sottolineando come la decisione dipenderà soprattutto dai programmi e dalle riforme che i due candidati intendono proporre per il futuro del calcio italiano.

"Cagliari Calcio, U.S. Sassuolo Calcio e Venezia FC condividono l’importanza di un confronto sui programmi e sulle prospettive del calcio italiano in vista della prossima elezione del Presidente della FIGC. I tre Club non hanno al momento espresso il proprio sostegno ad alcuna candidatura e intendono approfondire le proposte per il futuro della Federazione prima di definire il proprio orientamento. Nel confermare la stima per Adriano Galliani e Giovanni Malagò, figure di riconosciuta autorevolezza ed esperienza, i Club ritengono centrale conoscere le priorità dei rispettivi programmi, le riforme proposte e le modalità con cui intendono realizzarle. Con questo spirito, esprimono la propria disponibilità ad un confronto aperto e costruttivo con entrambi, nell’interesse dell’intero movimento calcistico italiano".