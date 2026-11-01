Il Le Havre di Richardson è un disastro. Allenatore verso l'esonero
Non accenna a migliorare la situazione del Le Havre, squadra in cui milita in prestito dalla Fiorentina Amir Richardson. La pesante sconfitta interna per 5-1 contro il Paris Saint-Germain, arrivata venerdì sera, potrebbe costare la panchina all'allenatore Didier Digard. Stando a quanto riferito dal portale locale Doyens, Blue Crow, gruppo americano che detiene oltre il 95% delle quote del club francese, avrebbe deciso di sollevare il tecnico dall'incarico. Una decisione maturata dalla proprietà guidata da Ben Guill dopo un inizio di stagione decisamente negativo. Al momento, tuttavia, manca ancora l'ufficialità.
La classifica del Le Havre è infatti impietosa: soltanto due punti conquistati nelle prime nove giornate, nessun successo e ultimo posto in Ligue 1. La formazione di Richardson si trova già a cinque lunghezze dalla sedicesima posizione, che consentirebbe di disputare lo spareggio per mantenere la categoria. Per il centrocampista di proprietà della Fiorentina e i suoi compagni si prospetta dunque un possibile cambio in panchina, nel tentativo di dare una scossa a una stagione iniziata nel peggiore dei modi.
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