Alle 12:30 c'è Como-Venezia: le formazioni ufficiali della sfida
FirenzeViola.it
Alle 12:30 il lunch-match di Serie A metterà di fronte Como e Venezia per la decima giornata del campionato italiano. Da una parte la banda di Fabregas in cerca di punti importanti in chiave Europa, dall'altra i lagunari allenati da Nicola che sperano di salutare l'ultimo posto in classifica e scavalcare, tra le altre, anche la Fiorentina. Queste le formazioni ufficiali del match:
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Busio, Sohm, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. Allenatore: Nicola.
Pubblicità
News
Sassuolo tappa fondamentale, anche per Vanoli (passato in fretta dal consenso alla sfiducia). Comprensibile la voglia di vedere Oulai e Gonçalves titolaridi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Sassuolo tappa fondamentale, anche per Vanoli (passato in fretta dal consenso alla sfiducia). Comprensibile la voglia di vedere Oulai e Gonçalves titolari
Copertina
FirenzeViolaAquilani e i suoi fratelli: da Semplici a Galloppa, quando la Fiorentina Primavera fa scuola
Andrea GiannattasioSono preoccupato ma vedo una luce e vi spiego perché. Atta, che succede al Viola Park? Gonçalves non meritava solo tre minuti in campo. Fagioli: giù le mani!
Redazione FVMeglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomber
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com