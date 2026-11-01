Alle 12:30 c'è Como-Venezia: le formazioni ufficiali della sfida

Alle 12:30 c'è Como-Venezia: le formazioni ufficiali della sfidaFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:00News
di Redazione FV

Alle 12:30 il lunch-match di Serie A metterà di fronte Como e Venezia per la decima giornata del campionato italiano. Da una parte la banda di Fabregas in cerca di punti importanti in chiave Europa, dall'altra i lagunari allenati da Nicola che sperano di salutare l'ultimo posto in classifica e scavalcare, tra le altre, anche la Fiorentina. Queste le formazioni ufficiali del match:

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Busio, Sohm, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. Allenatore: Nicola.