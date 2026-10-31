Udinese, Runjaic in bilico dopo il 2-5 di oggi: D’Aversa e Zanetti le alternative
Si fa sempre più delicata la posizione di Kosta Runjaic sulla panchina dell’Udinese. Il pesante ko casalingo contro la Roma, passata per 5-2 al Bluenergy Stadium, aggrava le difficoltà dei friulani, penultimi in classifica con appena cinque punti raccolti nelle prime dieci giornate di Serie A.
Un avvio che apre interrogativi anche sul futuro dell’allenatore. Secondo quanto riferito da SkySport, in caso di separazione da Runjaic i principali candidati alla successione sarebbero Roberto D’Aversa e Paolo Zanetti. Due nomi al centro delle valutazioni per un eventuale cambio di guida tecnica, con l’obiettivo di dare una scossa alla squadra e risalire la classifica. Al momento si tratta di uno scenario legato all’eventuale addio dell’attuale tecnico, ma la sconfitta contro i giallorossi rende ancora più complicato il quadro in casa bianconera.
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