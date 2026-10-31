Il derby di Milano va al Milan: 3-1 all’Inter, Moreira trascina i rossoneri

Il Milan conquista il derby e infligge all’Inter la prima sconfitta in campionato: al Meazza finisce 3-1 per la squadra di Amorim, che indirizza la sfida della decima giornata con un primo tempo brillante. Partenza travolgente dei rossoneri, avanti al 4’ con un colpo di testa di Pulisic su cross di Moreira. Al 10’ arriva il raddoppio di Rabiot, sugli sviluppi di un corner. L’Inter, schierata da Chivu con Diouf accanto a Thuram e Spence titolare, accorcia a metà frazione: sponda di Akanji da calcio d’angolo e deviazione vincente di Bastoni.

Prima dell’intervallo, però, Moreira firma su punizione il 3-1, coronando una prestazione decisiva. Nella ripresa i nerazzurri non trovano la reazione e il Milan controlla senza particolari affanni. Chivu aspetta il 72’ per inserire Zielinski e Mkhitaryan, mentre Esposito e Bonny entrano soltanto all’83’, quando ormai è troppo tardi per riaprire la partita. La stracittadina si tinge così di rossonero.