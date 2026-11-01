FirenzeViola Aquilani e i suoi fratelli: da Semplici a Galloppa, quando la Fiorentina Primavera fa scuola

La Fiorentina non ha cresciuto soltanto calciatori, ma anche allenatori. Negli ultimi quindici anni la panchina della Primavera viola è diventata un vero e proprio trampolino di lancio per diversi tecnici, capaci di costruirsi una carriera importante una volta lasciato Firenze. Da Leonardo Semplici a Federico Guidi, passando per Emiliano Bigica, Daniele Galloppa e proprio il prossimo avversario della Fiorentina Alberto Aquilani, sono tanti gli allenatori che hanno sfruttato l'esperienza nel vivaio gigliato per compiere il salto verso il calcio dei grandi. Percorsi differenti, accomunati da un punto di partenza: il settore giovanile della Fiorentina.

Da Semplici a Bigica e Guidi, ma anche Bollini e Galloppa

Uno degli esempi più significativi è senza dubbio Leonardo Semplici, alla guida della Primavera viola dal 2011 al 2014. Dopo l'esperienza a Firenze, il tecnico toscano ha costruito la propria fortuna alla SPAL, protagonista di una straordinaria doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A. Un'impresa che gli ha permesso di affermarsi nel massimo campionato, prima delle successive esperienze sulle panchine di Cagliari, Spezia e Sampdoria. Guidi e Bigica hanno avuto meno opportunità in Serie A ma hanno continuato a vincere ed essere importanti nei settori giovanili di tutta Italia. Impossibile poi dimenticare Alberto Bollini, passato dalla Primavera della Fiorentina prima di costruire una lunga carriera culminata con la conquista dell'Europeo Under 19 del 2023 alla guida dell'Italia. Chi si sta mettendo in mostra alla prima stagione "tra i grandi" è infine Daniele Galloppa, fresco vincitore dello Scudetto Primavera lo scorso anno. Al Modena sta facendo grandi cose e il secondo posto in Serie B lo certifica, sarà lui il prossimo a sbarcare in Serie A dopo la gavetta al Viola Park?

Aquilani è il nome più in voga

Il nome più attuale è però quello di Alberto Aquilani, prossimo avversario dei viola sulla panchina del Sassuolo. Per l'ex centrocampista il legame con Firenze è particolarmente profondo, essendo stato protagonista anche da calciatore della Fiorentina di Montella, insieme a Pizarro e Borja Valero. Tornato al Viola Park per iniziare la carriera da allenatore, Aquilani ha prima guidato l'Under 18 e poi la Primavera, costruendo un ciclo vincente impreziosito da tre Coppe Italia e due Supercoppe di categoria. Successi che gli hanno aperto le porte del calcio professionistico, prima al Pisa, poi al Catanzaro e infine al Sassuolo, dove ha raggiunto la Serie A. Un percorso che avrebbe potuto riportarlo anche sulla panchina della prima squadra viola, possibilità mai concretizzatasi nonostante la stima che Joe Barone nutriva nei suoi confronti. Adesso il destino lo rimette davanti alla Fiorentina, stavolta da avversario e con tre punti pesantissimi in palio per entrambe le squadre