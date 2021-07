TORINO, Partito l'assalto a Messias. Piace Pjaca

Giornate di incontri per il Torino e per la sua dirigenza, nel tentativo di far decollare la sessione di mercato. Da una parte l’operazione in uscita di Meite con il Benfica che potrebbe consentire ai granata di presentarsi con rinnovate disponibilità economiche dal Crotone per chiudere la telenovela Messias. Dall’altra le pista offensive che comunque vengono prese in considerazione, a partire da Pjaca sino ad arrivare al gioiello del River Carrascal, sul quale pesa lo status da extracomunitario. Il Torino ha avviato le sue grandi manovre per regalare a Juric una rosa competitiva per le ambizioni del club.