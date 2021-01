TORINO, Izzo e Vojvoda sono out coi viola: il report

Come fa sapere il Torino attraverso una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, quest’oggi la squadra di Nicola ha svolto una sessione di allenamento al Filadelfia per preparare la gara casalinga di venerdì sera alle 20:45 contro la Fiorentina. I granata, dopo aver eseguito il riscaldamento in campo, si sono sottoposti al programma tecnico. La seduta si è conclusa con una partita a ranghi misti. Armando Izzo, invece, ha svolto un programma di allenamento a parte: è stato sottoposto ad esami e consulenza neurologica e sono escluse lesioni conseguenti al trauma cranico subito durante la partita di venerdì contro il Benevento al Vigorito. Ma il difensore per qualche giorno continuerà a seguire allenamenti differenziati a scopo precauzionale e dunque non sarà convocabile per il match contro i viola. Così anche Mergim Vojvoda, che è impegnato nel suo percorso di recupero dopo la lussazione alla spalla sinistra. Domani in programma una seduta mattutina per proseguire la preparazione al prossimo match.