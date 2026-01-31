Torino, ecco Marianucci: tramonta l'ipotesi Ranieri. E Ngonge va all'estero

Il Torino compie una duplice operazione in queste ultime ore di mercato e una, di riflesso, interessa anche la Fiorentina. Perché i granata stanno accogliendo in questi minuti Luca Marianucci, centrale che arriva dal Napoli in prestito secco. Il difensore è appena sbarcato all’aeroporto di Caselle ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura. L'ex Empoli arriva al posto di Tchoca, rimasto al Corinthians nonostante fosse praticamente chiusa la trattativa con Toro, che in questo modo si assicura un tassello e probabilmente chiude la porta a Luca Ranieri: l'ex capitano della Fiorentina era stato offerto al club di Cairo dal suo agente, voglioso di portarlo a giocare altrove con maggior spazio. Per la società viola però non è mai stato in uscita e infatti lo scambio di cartellini che il Torino aveva paventato non ha convinto la dirigenza di Commisso, che dunque dovrebbe tenere in rosa Ranieri fino a fine stagione.

Restando invece alle vicende di casa granata, è di questa mattina l'ufficialità della risoluzione del prestito di Cyril Ngonge, ex obiettivo di mercato anche dei viola che interrompe così la sua esperienza in Piemonte, pronto a firmare con l'Espanyol. Questa la nota: “Il Torino Football Club comunica di aver definito con la Società Sportiva Calcio Napoli la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Cyril Ngonge. Il Torino saluta Cyril augurandogli ogni bene per il proseguimento della sua carriera”.