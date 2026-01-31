Date e orari 25-26° turno: Fiorentina-Pisa di lunedì, a Como sabato pomeriggio

vedi letture

Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha appena reso note date e orari della 25a e 26a giornata. Per quanto riguarda la Fiorentina, la gara in casa del Como (la prima delle due giornate in questione) si disputerà di sabato 14 febbraio, alle ore 15 al Sinigaglia e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. La settimana seguente, invece, Fiorentina-Pisa si giocherà lunedì 23 febbraio alle ore 18:30 al Franchi, sempre visibile sui canali Dazn.

Ufficializzato anche il calendario di Milan-Como, gara che ha fatto tanto discutere per la possibilità di giocarsi in Australia vista l'inagibilità di San Siro nella data iniziale, ipotesi poi tramontata. La sfida si disputerà quindi al Meazza, mercoledì 18 febbraio 2026 con inizio alle ore 20:45.