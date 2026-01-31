Lazio, Sarri accoglie un rinforzo: visite mediche per Przyborek, poi la firma

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Adrian Przyborek è arrivato a Villa Mafalda, la clinica di riferimento della Lazio, per sostenere le visite mediche. Il giovane centrocampista polacco del 2007, in arrivo dal Pogon Szczescin, è atterrato ieri sera a Fiumicino con un volo proveniente da Berlino. Una volta terminati i test medici, Przyborek sarà a Formello per firmare il contratto che lo legherà alla Lazio iniziandosi a mettere a disposizione del tecnico, Maurizio Sarri. (ANSA).