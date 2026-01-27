Biraghi-Ranieri, il Toro offre uno scambio e propone anche altri giocatori: il punto
Luca Ranieri-Cristiano Biraghi, destini che potrebbero incrociarsi come rimanere totalmente sconnessi. Il Torino in queste ore ha discusso con la Fiorentina di entrambi i giocatori, in due tipi di discorsi che potrebbero combaciare o meno: da parte sua, il club granata - nonostante l'arrivo di Tchoca da poche ore - pensa di andare a prendere un altro difensore per chiudere il reparto arretrato, completato però anche da una serie di uscite, visto il sovraffollamento in quella zona del campo. Per questo motivo la dirigenza di Cairo, a cui è stato offerto il cartellino di Ranieri da parte dell'agente, ha proposto ai viola uno scambio di calciatori che, da parte del Toro, include anche l'ex capitano gigliato.
Biraghi infatti, ad ora non è una richiesta della Fiorentina e la stessa società della famiglia Commisso non ha in programma di andare a prendere un altro esterno sinistro (probabilmente resterebbe così anche se venisse davvero ceduto Fortini). Gli uomini mercato di Cairo, di contro, accoglierebbero volentieri Ranieri nella difesa di Baroni, ma solo con uno scambio di giocatori, non con una sola offerta economica. Motivo per cui alla Fiorentina sono stati proposti cartellini di più giocatori, non solo Biraghi, ma anche Sazonov - tra i granata in uscita -. Tornando invece a Ranieri, il centrale continua a non spingere al Viola Park per la cessione, mentre l'entourage preme per trovare un'altra soluzione visto lo scarso minutaggio agli ordini di Vanoli.
