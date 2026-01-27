Fiorentina-Como 1-3, rivivi la diretta testuale del match
95'- Termina qui il match del Franchi. La Fiorentina perde 3-1 in casa contro il Como e abbandona la Coppa Italia.
94'- Ammonito per proteste Morata.
93'- Cross pericoloso di Fagioli con Fabbian che sfiora appena il pallone di testa senza inquadrare però la porta.
91'- Terzo gol del Como. Kuhn parte in conropiede, non gli sta dietro Fortini, arriva in area e serve al centro un solissimo Morata che deposita la palla in rete.
90'- Saranno quattro i minuti di recupero.
90'- Sinistro dal limite di Addai bloccato in due tempi da Christensen.
86'- Subito pericoloso Morata con un colpo di tacco a centro area per servire un compagno respinto dalla difesa viola.
85'- Ultimo cambio nel Como, Morata prende il posto di Nico Paz.
84'- Ancora pericoloso Nico Paz. Sinistro di prima dal limite dell'argentino bloccato a terra da Christensen.
84'- Ultimo cambio nella Fiorentina con Pongracic che prende il posto di Comuzzo.
81'- Ammonito per il Como Kuhn.
81'- Schema su angolo del Como che ha portato alla conclusione dal limite Kuhn. Il suo tiro è stato ben respinto dalla difesa viola.
80'- Ammonito Comuzzo per una trattenuta reiterata ai danni di Nico Paz.
77'- Ammonito Nico Paz per una brutta entrata ai danni di Gudmundsson.
73'- Cambio nella Fiorentina, Solomon prende il posto di Fazzini.
73- Traversone di Kuhn dalla sinistra e presa facile in uscita per Christensen.
70'- Doppio cambio nel Como, escono Jesus Rodriguez e Sergi Roberto ed entrano Addai e Perrone.
68'- Jesus Rodriguez salta sulla sinistra Fortini e mette palla al centro. Bravo Christensen in questo caso a respingere il traversone.
65'- Triplo cambio per la Fiorentina, escono Balbo, Ndour e Piccoli ed entrano Gosens, Fagioli e Gudmundsson.
64'- Occasione Fiorentina! Palla in verticale di Fabbian per Piccoli che entra in area, prova sullo slancio a saltare Butez, ma viene bloccato in uscita dal portiere del Como.
62'- Ancora Como pericoloso. Sinistro di Kuhn dal limite e respinta centrale di Christensen che poi blocca in due tempi la sfera.
60'- Vantaggio Como. Sinistro da fuori area di Nico Paz che trafigge un colpevole Christensen.
59'- Ammonito Diego Carlos per fallo su Piccoli.
58'- Doppia occasione Como. Piccoli sbaglia un retropassaggio e permette agli ospiti di recuperare palla in area. La squadra di Fabregas arriva così a concludere con un sinistro sbucciato e largo di Caqueret, oltre che poi sul proseguo dell'azione anche con un destro di Ramon bloccato a terra da Christensen.
55'- Tentativo velleitario in rovesciata dal limite di Nico Paz che termina largo alla destra di Christensen.
50'- Occasione Como. Balbo si perde Kuhn che entra in area serve al limite Caqueret che calcia di prima intenzione dal limite ma trova l'ottima risposta di Christensen che mette in angolo.
49'- Potenziale occasione importante per la Fiorentina. Brescianini lanciato a rete in campo aperto sbaglia il controllo e viene recuperato dalla difesa del Como.
48'- Sinistro da fuori area di Nico Paz che termina ampiamente largo senza impensierire la porta di Christensen.
45'- Un cambio da segnalare nel Como con Smolcic che ha preso il posto di Van Der.
45''- Iniziata la ripresa.Brempt.
---INTERVALLO---
47'- Termina qui il primo tempo, squadre a riposo sull'1-1.
46'- Sinistro da fuori area di Alberto Moreno che termina largo di parecchio alla sinistra di Christensen.
45'- Saranno due i minuti di recupero.
44'- Fiorentina che in questa fase finale di primo tempo prova ad alzare la pressione per recuperare palla vicino all'area di rigore del Como.
40'- Traversone dalla destra di Kuhn, presa facile in uscita di Christensen.
38'- Gioco molto spezzettato in questa fase. Anticipo di Balbo su Van der Brempt che commette fallo e diventa il primo ammonito per il Como.
36'- Fallo di Ramon ai danni di Piccoli, Ayroldi qui non applica lo stesso metro usato su Brescianini e non ammonisce il giocatore del Como.
33'- La prima ammonizione della partita è viola. Giallo per Brescianini per fallo su Nico Paz.
30'- Seconda ottima chiusura nel giro di pochi minuti di Fortini su Jesus Rodriguez, avversario non facile da fronteggiare.
29'- Cambio nel Como, esce Douvikas ed entra Nico Paz.
25'- Gioco fermo per problemi fisici accusati da Douvikas del Como.
23'- Bella iniziativa sulla sinistra della Fiorentina con il tandem Fazzini-Balbo che ha dialogato bene e ha portato quest'ultimo ad un cross insidioso per la difesa del Como.
20'- Pareggio del Como. Dormita viola su calcio d'angolo, con Douvikas che ha staccato di testa a centro area colpendo il palo interno. Sulla respinta si è però avventato Sergi Roberto che ha depositato in rete il gol dell'1-1 anticipando tutta la difesa della Fiorentina.
18'- Giocata in area di Jesus Rodriguez che si muove in mezzo a due difensori viola, calcia e trova una deviazione e il calcio d'angolo.
17'- Brutta conclusione da fuori area di Harrison, che dopo essere stato servito da Piccoli ha calciato di sinistro altissimo sopra la traversa. Tra l'altro l'azione è stata poi fermata per fuorigioco.
13'- Altra occasione per la Fiorentina! Bella ripartenza viola con Fortini che ha servito Fazzini. Quest'ultimo una volta arrivato al limite dell'area ha calciato ad incrociare trovando la risposta in angolo di Butez.
12'- Prima conclusione verso la port di Christensen per il Como con Kuhn che di sinistro ha calciato però lento e centrale.
11'- Iniziativa personale in contropiede di Harrison che dopo un recupero nella sua metà campo prova ad isolarsi sulla fascia ma raddoppiato perde il pallone.
7'- Fiorentina in vantaggio!!! Bel traversone di Fabbian a centro area per Piccoli che anticipa Ramon e di prima intenzione batte Butez sul primo palo.
6'- Prova a scappare a campo aperto sulla sinistra Douvikas, bravo Comuzzo a tenere e recuperare la sfera.
4'- Occasione viola!! Lancio lungo per Balbo che sfrutta una difficoltà di Van der Brempt e calcia di mancino centrando però in pieno Butez.
3'- Como subito in possesso palla e proiezione offensiva, Fiorentina per ora più attendista.
1- Iniziato il match al Franchi.
FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Ndour; Harrison, Fabbian, Brescianini, Fazzini; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, De Gea, Pongracic, Gudmundsson, Solomon, Gosens, Kospo, Fagioli, Kouadio, Braschi, Bonanno, Deli, Sadotti. Allenatore: Paolo Vanoli.
COMO (4-3-3): Butez; Van der Brempt, Ramon, D. Carlos, Moreno; Da Cunha, Caqueret, S. Roberto; J. Rodriguez, Duvikas, Kuhn. A disposizione: Thornqvist, Vigorito, Kempf, Valle, Morata, Paz, Baturina, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Addai, De Paoli, Pisati. Allenatore: Cesc Fabregas.
Dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari, arrivata in modo quasi inaspettato visti i quattro risultati utili consecutivi raggiunti in precedenza, la Fiorentina scende in campo nuovamente al Franchi ma stavolta per disputare gli ottavi di Coppa Italia contro il Como di Cesc Fabregas. In caso di passaggio del turno i viola affronteranno ai quarti di finale il Napoli di Antonio Conte.
