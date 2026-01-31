Sabiri e Kouamé, la Fiorentina vuole sistemarli. Ranieri e Fortini resteranno

Sul Corriere dello Sport-Stadio, spazio anche al mercato degli esuberi. La Fiorentina ne dovrà sistemare ancora diversi da qui a lunedì sera (ore 20, quando chiuderà la sessione invernale) e dopo aver piazzato M'Bala Nzola al Sassuolo, sarà alle prese ancora con diverse questioni. Come Christian Kouame, il cui contratto pesa sul bilancio viola: l’ivoriano guadagnerà 1,7 milioni per un altro anno e mezzo. Su di lui Pisa, Genoa, Sampdoria, Osasuna, Valencia e Girona.

Nessuno con un’offerta concreta. In uscita anche Abdelhamid Sabiri, per il quale c’è stato solo un timido approccio del Genoa. Infine Luca Ranieri e Niccolò Fortini sono destinati a rimanere nel capoluogo toscano almeno fino a giugno.