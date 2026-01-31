Fagioli-Lobotka, duello in cabina di regia. Il primo è l'uomo di fiducia di Vanoli

Napoli-Fiorentina è anche la partita dei registi. Non si parla di cinema, ma di tessitori di gioco per caratteristiche abbastanza simili, ma provenienti da percorsi tanto differenti. Stanislav Lobotka e Nicolò Fagioli sono le due menti pensanti di partenopei e viola, tanto che La Nazione, presentando la partita, propone anche un raffronto tra i due giocatori: "Caratteristiche diverse, ma fondamentali per le squadre. Il centrocampista del Napoli è un fedelissimo di Conte, al quale non rinuncia mai. Fagioli è l’uomo di fiducia di Vanoli. Fra i due si è creato un feeling significativo, da lì in avanti l’ex Juve è sbocciato.

Serve una prova da grande contro una squadra importante per certificare la crescita. E lanciare un messaggio al ct Gattuso. Fagioli ci spera. C’è da alzare il livello. Di più".