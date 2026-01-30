Marsiglia-De Zerbi, torna il sereno: "Ho la forza per rimanere altri 5-6 anni"

Il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, dopo l'eliminazione dalla Champions e qualche incertezza sul suo futuro nel club transalpino è tornato a parlare in conferenza stampa, dichiarando che domani sarà regolarmente in panchina e che si vede ancora per altri 5-6 anni allenatore del Marsiglia.

Ecco le sue parole come riportate da Tuttomercatoweb: "Quando ho iniziato la seconda stagione, conoscevo i potenziali problemi. Giochiamo buone partite e partite brutte, me ne assumo la responsabilità, l'allenatore ha una parte di colpa. Lo dico, abbiamo giocato una brutta partita. Il Marsiglia è il posto giusto per me, ma non so se sono l'allenatore ideale per il Marsiglia. Ci sono i risultati e le prestazioni. Ho una squadra forte, ma abbiamo un problema: mancanza di continuità e regolarità".

Ha parlato con la dirigenza?

"Non c'è una decisione da prendere. Sono l'allenatore dell'OM. Sono qui alla conferenza stampa e domani sarò in panchina. Abbiamo analizzato cosa dobbiamo fare. Il Marsiglia ha una grande squadra, grandi giocatori, ma manca di tempo. Questa squadra ha bisogno di tempo per diventare grande. Una grande squadra si costruisce anche sulla conoscenza reciproca dei giocatori. Ci sono sempre sei o sette cambi ogni stagione; è difficile essere competitivi. Questa non è una scusa; una grande squadra si costruisce sulla coesione. Abbiamo cambiato 12 giocatori quest'estate e ne sono arrivati ​​due a gennaio".

Ha la forza per guidare la squadra al successo?

"Sì, penso di avere la forza per rimanere a Marsiglia per 5-6 anni. Ho la passione e i giocatori mi seguono. La sconfitta, la mancanza di continuità, il modo in cui abbiamo perso: tutto questo mi frustra. Avrei preferito un percorso diverso. Abbiamo la forza di riprenderci. I giocatori hanno grandi qualità umane e sportive. Con due vittorie, vedremmo le cose da una prospettiva diversa".