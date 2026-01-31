FirenzeViola Napoli prima del futuro, ma le conferme di Commisso stridono con i risultati. Al Maradona c'è Piccoli dal 1'

vedi letture

L'intervento del presidente Giuseppe Commisso non dirada le incertezze del futuro viola, ma se c'è un aspetto che può attendere in casa viola è proprio il futuro. Il doppio binario campionato-ultimi giorni di mercato impone massima attenzione al presente, tanto più per la squadra di Vanoli reduce da due brutti passi falsi.

Risultati che non possono inorgoglire

Così non ce ne vorrà il nuovo numero 1 viola se le conferme del gruppo di lavoro (l'ennesime) stridono con i risultati di questa travagliata stagione, piuttosto vien da augurarsi che oggi al Maradona la squadra ritrovi un pizzico di ritmo, e possibilmente pure di orgoglio. Il finale di gara con il Como, come le disattenzioni come il Cagliari, sono lì a ricordare quanto ancora il gruppo non sia responsabilizzato di fronte ai rischi della classifica, al resto ci penserà poi la squadra di Conte.

Kean verso la panchina

In uno scenario del genere la Fiorentina ci sarebbe arrivata certamente meglio una decina di giorni fa, quando la vittoria di Bologna era lì a testimoniare una crescita, forse non rapida, ma costante. E allora Vanoli e i suoi dovranno ripartire da un diverso modo di stare in campo, pur in una formazione che comunque ritrova i suoi riferimenti offensivi in attacco. Nella staffetta tra Kean e Piccoli è il secondo in leggero vantaggio.

Fagioli davanti alla difesa, Brescianini promosso dall'inizio

Per il resto la formazione è più o meno quella scontata, con Dodò e Gosens terzini, con Pongracic e Comuzzo al centro davanti a De Gea, e con Fagioli davanti alla difesa. Nel quartetto a ridosso di Piccoli torna Parisi sulla destra e Gudmundsson sulla sinistra dopo il fallito esperimento da falso nove nella serata di Coppa Italia, più accentrati Mandragora e Brescianini in vantaggio nel ballottaggio con Ndour.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (3-4-3): Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Hojlund, Elmas

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Piccoli