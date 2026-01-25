Calciomercato Ranieri, futuro in bilico: l'agente lo propone a Lazio e Toro, la Fiorentina non vorrebbe cederlo

vedi letture

Il futuro di Luca Ranieri è forse quello più in bilico, in casa Fiorentina. Dopo essere stato privato della fascia da capitano, il difensore è finito anche ai margini delle rotazioni di Vanoli e nelle ultime giornate ha trovato sempre meno spazio, con Comuzzo e Pongracic promossi a titolari fissi nella testa del tecnico viola. In questi giorni si è parlato molto di un suo possibile addio nel mercato di gennaio, ma a una settimana dal termine della sessione (lunedì 2 febbraio, ore 20) non è chiaro quale sarà il suo destino.

Il giocatore, nonostante il minutaggio sempre più basso, ha a cuore la maglia viola e non ha chiesto la cessione al club, ma ha fatto percepire di esser disposto a farsi da parte qualora diventasse un peso per gruppo e allenatore. Da parte sua, la società non ha in programma una sua cessione e non è intenta a volersene privare in questo mercato invernale, reputando Ranieri un elemento comunque importante nella difesa di Vanoli, anche con un ruolo marginale rispetto a prima. A far cambiare idea, su questo, potrebbe essere solo un'offerta allettante sulle scrivanie del Viola Park (o un eventuale pressione del giocatore, che ad ora non si registra).

Ed è su questa strada che si sta muovendo sotto traccia l'agente del calciatore, che nelle scorse ore ha proposto l'ex capitano a Torino e Lazio, senza trovare grandi risposte dalle due parti. I granata cercano un centrale, non hanno chiuso la porta ma si sono presi delle ore di riflessione generale (anche a fronte del pesante 6-0 incassato ieri dal Como) prima di intavolare eventualmente una trattativa. Lo stesso riscontro avuto dai biancocelesti, che in questi minuti hanno chiarito la posizione di Romagnoli definendo una volta per tutte la sua permanenza a Roma: un segnale - anche se mai dire mai - che rende ancora più difficile l'eventuale operazione, date le caratteristiche più o meno uguali al centrale della Fiorentina.