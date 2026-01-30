Il Genoa rimonta due gol ma vince la Lazio 3-2 con il rigore di Cataldi al 100'
Un rigore trasformato da Cataldi al 100' (con il Var intervenuto tre volte solo nella ripresa per altrettanti rigori concessi) fa esplodere l'Olimpico: la Lazio vince 3-2 all'ultimo tuffo dopo che era stata ripresa di due gol dal Genoa, bravo appunto a rimontare ma che resta a mani vuote. Il Genoa resta così invischiato nella lotta salvezza a +6 dalla Fiorentina che giocherà domani a Napoli. La Lazio scavalca invece momentaneamente il Bologna all'ottavo posto, a 32 punti.
Che partita! Succede tutto nella ripresa, dopo lo 0-0 del primo tempo in cui l'unica vera occasione è un colpo di testa di Marusic al 40' finito però oltre la traversa. Al 53' l'arbitro viene richiamato al Var per un rigore a favore della Lazio e Zufferli cambia decisione e lo assegna per un tocco di mano: Pedro trasforma dal dischetto per il vantaggio biancoceleste. Al 62' anche il nuovo acquisto Taylor si prende la gloria del 2-0. Al 65' ancora il Var protagonista per un tocco di mano, stavolta, della Lazio così Zufferli, richiamato, assegna il rigore al Genoa che trasforma Malinovskyi. I rossoblù ci credono e al 75' completano la rimonta con Vitinha. Ma è ancora un rigore confermato al Var da Zufferli, per un tocco di mano del Genoa, e trasformato da Danilo Cataldi, a decretare la vittoria della Lazio nel lungo recupero concesso.
