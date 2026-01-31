La Fiorentina punta ancora Dragusin: decisive le ultime ore. Indietro Bijol e Becao

Anche sulle colonne sportive de La Nazione c'è spazio per il mercato che porterà a termine la Fiorentina da qui a lunedì sera, quando alle ore 20 suonerà il gong della sessione invernale. I dirigenti viola devono ancora completare la difesa di Vanoli, che necessita di un quarto elemento per comporre i canonici quattro centrali. L’obiettivo principale, ribadisce il giornale, resta Radu Dragusin, rumeno di proprietà del Tottenham che ha bisogno di trovare continuità per tornare ai suoi livelli dopo il grave infortunio al ginocchio. E questa continuità la Fiorentina gliela darebbe volentieri.

Il giocatore pareva destinato alla Roma, che però ha scelto sul più bello di non affondare il colpo, mentre la proposta che doveva arrivare dal Milan non è ancora decollata. E la speranza di Paratici e Goretti va di pari passo: se nelle prossime 48 ore su Dragusin non sarà intervenuto alcun club di livello, le chance della Fiorentina aumenterebbero di colpo - si legge su La Nazione -. Vedremo, situazione da monitorare fino all’ultimo istante. In alternativa è ormai sfumata la pista che portava a Diogo Leite, difensore praticamente a un passo dalla Lazio (2,5 milioni per convincere l’Union Berlino a lasciarlo partire subito). Ai dirigenti viola restano le opzioni Niakaté, Bijol e Becao, rimasti sempre a bagnomaria per tutto il mese di gennaio - chiosa il quotidiano -.