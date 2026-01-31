FirenzeViola Napoli-Fiorentina, totoformazione: il grande dubbio è là davanti. Vanoli col solito undici

Moise Kean o Roberto Piccoli? È essenzialmente questo l'unico grande dubbio di formazione che si porta dietro Paolo Vanoli, verso la sfida al Napoli di questo pomeriggio. Il tecnico della Fiorentina fino a poche ore fa credeva di essere a corto di attaccanti, complici i problemi fisici sia dell'uno che dell'altro, ma ieri hanno svolto entrambi allenamento in gruppo e tutti e due rientrano tra i convocati per la gara del Maradona. Dunque, il punto interrogativo è molto più dolce ma comunque persistente: chi parte dal primo minuto? La stampa sportiva non è concorde, con alcuni quotidiani che indicano Kean come papabile titolare vista la necessità del suo apporto, mentre altri lo vedono più come un'arma a gara in corso, viste le condizioni fisiche comunque non eccellenti, con Piccoli dal primo minuto.

Per il resto, l'undici di Vanoli è praticamente già annunciato nel consueto 4-1-4-1, divenuto ormai marchio di fabbrica di questa Fiorentina. Capitan De Gea in porta, Dodo e Gosens gli esterni difensivi e Comuzzo-Pongracic il tandem centrale. Fagioli in cabina di regia, Mandragora e Brescianini (solo un quotidiano indica Fabbian titolare al posto dell'ex Torino) mezzali e Parisi e Gudmundsson sulle corsie offensive. Là davanti, appunto, il ballottaggio più aperto tra Kean e Piccoli.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo le principali testate giornalistiche:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.

Corriere dello Sport-Stadio (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

Tuttosport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

La Nazione (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.

Corriere Fiorentino (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.

la Repubblica (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.