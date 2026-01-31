Viola su Rugani, prestito con obbligo la pista più probabile. Disasi lontano

Il Corriere dello Sport-Stadio, stamani in edicola, torna sul mercato della Fiorentina e ribadisce, come noto da tempo, che la dirigenza viola andrà a prendere un difensore centrale da qui alla fine delle trattative (lunedì 2 febbraio, ore 20). Il tempo inizia a stringere e le opzioni sono sempre meno, così, come anticipato su queste pagine, Paratici e Goretti hanno chiesto alla Juventus il cartellino di Daniele Rugani.

La formula dovrebbe prevedere l’obbligo di riscatto a fine stagione - aggiunge il Corriere -. Una mossa necessaria dopo l’addio alle speranze di poter arrivare a Diogo Leite, entrato in orbita Lazio. Anche la pista Disasi (Chelsea) ha perso forza negli ultimi due giorni, da qui la decisione di aprire una trattativa con i bianconeri per il trentunenne difensore toscano.