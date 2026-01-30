Per Sportitalia primo contatto diretto Roma-Fiorentina per Fortini

Ci sarebbe stato un primo rapporto diretto tra la Roma e la Fiorentina per parlare di Niccolò Fortini, stando a quanto sostiene Alfredo Pedullà. Ora resta da vedere se l'offerta del club giallorosso sarà ritenuta congrua e dunque accettata.

Situazione dunque da monitorare visto che il giocatore non ha ancora rinnovato e, alla giusta offerta, non è certo incedibile tanto che, come appreso da FirenzeViola, è sempre viva la pista che porta all'esterno della Juventus Joao Mario.