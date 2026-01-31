Da possibile titolare a Napoli al rientro in Primavera: a Torino Galloppa avrà Braschi

È Riccardo Braschi il nome su cui punta fortemente Daniele Galloppa per il match di oggi. Anche la Fiorentina Primavera, infatti, si accinge a tornare in campo e per l'allenatore la nota più lieta arriva dal suo attaccante: il classe 2006, dopo alcune settimane passate in prima squadra complice il lungo stop di Kean, da ieri ha ripreso ad allenarsi con l'Under 20 ed è partito alla volta del Piemonte, dove oggi alle 15 i viola affronteranno il Torino presso lo stadio Mazzola (diretta tv del match su Sportitalia). Non un dettaglio di poco conto, se si considera che nelle tre sfide in cui il capocannoniere della squadra è mancato, il bottino raccolto da Trapani e soci è stato piuttosto magro (quattro punti). Ed è per questo che Galloppa può sorridere a poche ore da una gara dove la Fiorentina conta di fare tre punti pieni per restare in solitaria in testa al campionato.

Braschi fino a poche ore pareva destinato a partire con la Fiorentina dei grandi in direzione Napoli, dove oggi giocherà la prima squadra contro i Campioni d'Italia in carica. Il forfait che sembrava imminente da parte di Kean è rientrato, Vanoli avrà a disposizione sia lui che Piccoli ed è per questo che da possibile titolare, o comunque impiegato, con la formazione maggiore, Braschi si è ritrovano nuovamente agli ordini di Galloppa. Che certamente vorrà sfruttare l'arma in più per proseguire la marcia ai primi posti della classifica.