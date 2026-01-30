Ufficiale Ricordate Riera e il battibecco con Palladino? Passa dal Celje all'Eintracht

Ricordate l'allenatore del Celje, Alber Riera, che ad aprile in Conference fece arrabbiare Palladino per aver sottolineato il gap di valore economico tra la squadra slovena e la Fiorentina, tanto che il tecnico viola, offeso, non gli diede la mano? Domenica siederà per l'ultima volta sulla panchina del Celje perché dal giorno dopo sarà l'allenatore dell'Eintracht Francoforte. Lo ha annunciato oggi il club tedesco: "Albert Riera sarà il nuovo allenatore dell'Eintracht Francoforte. Domenica prossima, il 43enne spagnolo, su sua richiesta, sarà in panchina per l'ultima volta come allenatore dell'NK Celje e assumerà l'incarico a Francoforte lunedì. Il suo contratto scade il 30 giugno 2028".

Lo spagno Riera da giocatore ha vestito le maglie di club prestigiosi di Premier come il City e il Liverpool oltre che di al Galatasaray e in Italia dell'Udinese (senza lasciare traccia). Anche da allenatore ha già allenato tante squadre partendo da vice al Galatasaray nel 20-21 fino all'approdo al Celje nel 2024. Ora la nuova avventura a Francoforte.