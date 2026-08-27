Romano: "Como-Kean, è fatta per 40 milioni: 10+25 più altri 5 di bonus"

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Moise Kean è un nuovo giocatore del Como. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo verbale tra il club lariano e la Fiorentina per il trasferimento dell'attaccante azzurro.

L'operazione sarebbe stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto garantito fissato a 25 milioni. Nell'accordo sarebbero inoltre previsti altri 5 milioni di bonus, per un pacchetto complessivo che potrebbe dunque raggiungere i 40 milioni di euro.

Decisiva anche la volontà dello stesso Kean, che secondo Romano aveva dato la propria priorità assoluta al Como. Dopo giorni di trattative, rilanci e discussioni sulla struttura dell'operazione, le parti hanno dunque trovato la quadra: l'affare è da considerarsi fatto, in attesa degli ultimi passaggi formali e dell'ufficialità.