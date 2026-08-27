Calciomercato Brescianini ora può restare alla Fiorentina: la sua duttilità ha convinto Grosso

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La duttilità di Brescianini ha convinto Grosso: adesso il centrocampista potrebbe restare alla Fiorentina dopo un'estate sul mercato

Marco Brescianini potrebbe restare alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nonostante il centrocampista arrivato a gennaio scorso dall'Atalanta sia stato proposto a tanti club e che dunque abbia vissuto un'estate in uscita dal Viola Park, gli ultimi giorni avrebbero cambiato il destino del giocatore. Per Grosso Brescianini potrebbe essere un'alternativa valida in più ruoli oltre a quello della mezzala. L'allenatore ne ha saggiato le qualità tattiche nel corso del precampionato e la Fiorentina lo terrebbe volentieri anche come alternativa 'bloccata' a Valdepenas come terzino sinistro. In più, il giocatore potrebbe ricoprire anche un ruolo ibrido tra centrocampo e attacco e questa sua duttilità non dispiace affatto al tecnico pescarese. Ovviamente il quadro potrebbe cambiare in caso di offerta convincente, anche se la sensazione è che nessuno si spingerebbe ad offrire almeno una decina di milioni a titolo definitivo o in obbligo di riscatto per un giocatore che in estate non ha ricevuto sostanzialmente alcun tipo di offerta concreta.

Mandragora potrebbe essere ceduto

A questo punto, dopo la cessione di Giovanni Fabbian in prestito con diritto di riscatto al Parma, potrebbe cambiare il destino di un altro centrocampista come Rolando Mandragora, che in estate è stato seguito con interesse da Genoa e Bologna e che potrebbe partire negli ultimi giorni di mercato in caso di offerta da almeno 10 milioni di euro. L'eventuale addio dello stesso Mandragora, potrebbe poi aprire le porte a Thortsvedt, calciatore che da giugno attende di lasciare il Sassuolo proprio per vestire la maglia della Fiorentina.