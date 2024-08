TORINO-ATALANTA, I granata ribaltano la Dea 2-1

FirenzeViola.it

Una domenica aperta con la contestazione, dura, dei tifosi del Torino nei confronti di Urbano Cairo si chiude, per i granata, con i primi tre punti in questo campionato. La squadra di Paolo Vanoli riesce infatti a superare l'Atalanta col risultato di 2-1, in rimonta: dopo il vantaggio orobico con Retegui, le prime reti in questa Serie A di Ivan Ilic e dello scozzese Che Adams valgono il successo.