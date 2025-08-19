Lite tra Rabiot e Rowe, il Marsiglia li mette sul mercato: italiane alla finestra

Dopo l’accesa lite al termine della partita contro il Renne, l'Olimpique Marsiglia ha deciso di mettere sul mercato sia Jonathan Rowe che Adrien Rabiot.

L'OM considera infatti inammissibile il comportamento dei due giocatori e li ha, al momento, messi fuori rosa e dunque sul mercato. Per Rowe, esterno d'attacco, c'è l'interesse del Bologna, mentre per Rabiot si potrebbero aprire diversi scenari di mercato. Al momento, però, secondo quanto afferma SkySport, nonostante il rapporto con Massimiliano Allegri, non si registrano particolari sondaggi del Milan che ha come priorità l'attaccante e ha abbondanza a centrocampo.

La situazione dell'ex Juventus ha subito acceso la fantasia anche dei tifosi viola, molti dei quali hanno subito lanciato la proposta attraverso Radio FirenzeViola, ma è indubbio che per le italiane, Fiorentina compresa che ha necessità di abbassare il monte ingaggio o comunque non appesantirlo, Rabiot ha uno stipendio troppo alto.