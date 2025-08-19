Footitalia: "Viola interessati a Kalvin Phillips del Manchester City"

Footitalia.com riporta di un interessamento da parte della Fiorentina per Kalvin Phillips del Manchester City. Classe '95 e col contratto in scadenza nel 2028, rappresenterebbe una valida alternativa per il centrocampo di Stefano Pioli. Inglese con origini giamaicane e irlandesi, Kalvin Phillips è di proprietà del City dal 2022 ma ha collezionato 'solo' 31 presenze con la maglia dei Blue Moon in quanto è stato girato in prestito prima al West Ham e poi all'Ipswich Town.