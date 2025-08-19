Footitalia: "Viola interessati a Kalvin Phillips del Manchester City"
FirenzeViola.it
Footitalia.com riporta di un interessamento da parte della Fiorentina per Kalvin Phillips del Manchester City. Classe '95 e col contratto in scadenza nel 2028, rappresenterebbe una valida alternativa per il centrocampo di Stefano Pioli. Inglese con origini giamaicane e irlandesi, Kalvin Phillips è di proprietà del City dal 2022 ma ha collezionato 'solo' 31 presenze con la maglia dei Blue Moon in quanto è stato girato in prestito prima al West Ham e poi all'Ipswich Town.
Pubblicità
Primo Piano
Se Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikonedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Se Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikone
Copertina
Mario TeneraniBeltran rifiuta tutto, cambio strategia. Ioannidis ma anche altro: ci vuole una punta. Intanto Mandragora, poi vediamo. Torna in pole Zortea, Fortini Cagliari o Toro
Tommaso LoretoLa Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
Pietro LazzeriniSi avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com