Assoallenatori a Gravina: "Dovrebbe chiedere la sospensione di Israele"

Assoallenatori a Gravina: "Dovrebbe chiedere la sospensione di Israele"
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 18:10News
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Gli allenatori italiani di calcio chiedono - apprende l'ANSA - con una lettera al presidente della federazione italiana, Gabriele Gravina, di mobilitarsi per Gaza e di inoltrare a Uefa e Fifa la richieste di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali. Tra settembre e ottobre la nazionale azzurra di calcio affronterà Israele per le qualificazioni ai Mondiali di calcio. (ANSA).