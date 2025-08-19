FirenzeViola Mercato in uscita della Fiorentina, prova del nove per la dirigenza

vedi letture

La Fiorentina ha una missione, vendere per poi comprare. L'organico deve essere completato e sicuramente sarà completato nell'ultima parte di mercato o addirittura negli ultimi giorni tra il passaggio del turno di Conference e il 1° settembre. Il tempo insomma c'è e sul tavolo della dirigenza ci sono i profili adatti al sistema di gioco di Stefano Pioli ma la bravura della dirigenza viola rischia di misurarsi con la capacità di cedere, vista la volontà di Pioli di non avere una rosa troppo lunga, la necessità di non appesantire il monte ingaggi e i paletti delle liste,.

Beltran blocca tutto

Prosegue lo stallo per e a causa di Lucas Beltran che deve dare una risposta. Al giocatore non sono mancate le offerte ma in campionati per lui poco appetibili, quello brasiliano e quello russo, con il River sullo sfondo che però non ha fatto offerte concrete. Offerte che invece hanno fatto prima il Flamengo e poi il CSKA con l'argentino che si è preso ancora un po' di tempo per decidere. Neanche la "minaccia" di non avere spazio è stato uno stimolo in più a lasciare la Fiorentina, lui come altri.

La situazione degli altri esuberi

Resta però da cedere Jonathan Ikoné che aveva avuto un sondaggio dal Vasco De Gama ma dopo dieci giorni il francese è ancora un giocatore della Fiorentina. Nessuna novità anche per Barak e Brekalo, oltre che per Infantino (Sabiri se non dovessero arrivare offerte ha comunque dimostrato di piacere a Pioli che lo ha voluto in ritiro con il gruppo), anche se i mercati di altri paesi restano aperti anche dopo il 1° settembre. Turchia, Grecia, Russia e soprattutto paesi arabi restano un punto di riferimento per gli esuberi se entro quella data non dovessero ricevere altre offerte. Dovrà essere dunque brava la Fiorentina a cedere questi giocatori con le buone e con le cattive, magari "incentivando" società amcihe a prendere i fuori rosa e questi ultimi ad accettare prima possibile le offerte o a rescindere i contratti, soprattutto se le entrate dipenderanno proprio da queste uscite.