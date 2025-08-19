Niente Fiorentina per Krstovic: vicino a trasferirsi all'Atalanta, intesa vicina

L'attaccante del Lecce Nikola Krstović, accostato a più riprese alla Fiorentina, è invece a un passo dall’Atalanta: come racconta SkySport ci sono contatti continui tra i due club per cercare l’intesa. L’attaccante montenegrino, dunque, è a un passo dal trasferirsi al club bergamasco.

La volontà è quella di chiudere l’operazione in queste ore, anche per evitare di essere superati dalla concorrenza. La cifra del trasferimento appunto ancora da definire, si aggira sui 25 milioni più bonus.