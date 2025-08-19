Il Cagliari (e la Fiorentina) salutano Zortea, domani le visite col Bologna: le cifre

Ad agosto la Fiorentina non incontrerà Nadir Zortea, né da avversario il 24 a Cagliari, né ormai da acquisto viola. Si è conclusa infatti la trattativa tra Bologna e Cagliari, che porterà l'esterno rossoblù, che era entrato nel mirino dei viola come vice Dodo, alla corte di Vincenzo Italiano. Al Cagliari vanno 7.5 milioni di euro, senza bonus. Entro la giornata di domani il giocatore sosterrà le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto.

Il classe '99 ha salutato così Cagliari e la Sardegna dopo aver giocato da titolare l'ultima partita per la quale era disponibile, ovvero il turno di qualificazione di Coppa Italia poi vinto ai rigori dai suoi contro la Virtus Entella.