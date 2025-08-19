Ufficiale

Ex viola, Federico Brancolini nuovo portiere della Salernitana

Un ex Fiorentina passa in prestito con opzione alla Salernitana. Si tratta di Federico Brancolini, ex portiere viola che lascia l'Empoli per accasarsi in Campania. Questo il comunicato ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Empoli F.C. per il trasferimento in granata del portiere classe 2001 Federico Brancolini. Il calciatore approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con diritto di opzione".