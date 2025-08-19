L'Atalanta ha deciso: Lookman sarà multato e si allenerà a parte fino a settembre

Caso rientrato? Non ancora. Ademola Lookman è tornato oggi a Zingonia dopo 15 giorni di assenza e ha ripreso gli allenamenti, non in gruppo, dopo i fatti accaduti nelle ultime settimane e il mancato trasferimento all'Inter. L'Atalanta, in tutto questo, dopo essersi presa il tempo necessario per valutare, ha comunicato al giocatore quelli che saranno i prossimi passaggi per un possibile reintegro in gruppo. Lo riporta Tuttomercatoweb.com: al netto del mercato, la società ha deciso che il nigeriano continuerà ad allenarsi individualmente all'interno del centro sportivo Bortolotti con un preparatore atletico del club che si dedicherà a lui, in modo che possa riatletizzarsi dopo un mese di stop, fino al 2 settembre, giorno dopo la fine del calciomercato estivo.

In nessun caso il giocatore scenderà in campo dunque nelle prime due giornate di campionato, vista la presa di posizione della società, che ha inoltre deciso che Lookman sarà multato e sanzionato per i 15 giorni di assenza ingiustificata e la mancanza di comunicazione di ogni tipo. L'attaccante non ha infatti fornito spiegazioni al club per la sua decisione di non presentarsi a Zingonia poco più di due settimane fa e per questo motivo, nonostante il suo ritorno di oggi, dovrà pagare una multa.