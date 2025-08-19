Fiorentina-Polissya, da domani biglietti del Mapei in vendita: le modalità

vedi letture

Giovedì 28 si disputerà il ritorno del play off di Conference, Fiorentina-Polissya e da domani saranno in vendita i relativi biglietti, in due fasi a partire dalla fase relativa agli abbonati. Come noto non sarà disponibile il settore ritenuta la curva per la squalifica della Uefa mentre gli ospiti non potranno acquistare biglitti se non per il settore a loro dedicato e attraverso il club ospite stesso. Ecco il comunicato della Fiorentina:

Da domani in vendita i biglietti della gara di ritorno del playoff UECL in programma al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia, il 28/08/2025 h 20:00. Di seguito tutte le informazioni e le relative fasi di vendita:

CALENDARIO E MODALITA’ DI VENDITA

PRIMA FASE: PROMOZIONE ABBONATI: Dalle ore 12:00 del 20/08/2025 fino ad inizio gara, vendita riservata, con prezzo dedicato, agli abbonati alla Serie A Enilive della stagione 2025/26 in tutti i settori locali.

SECONDA FASE : PROMOZIONE ABBONATI E VENDITA LIBERA: Dalle ore 10:00 del 21/08/2025 fino ad inizio gara, prosegue la vendita con prezzo dedicato per gli abbonati alla Serie A Enilive della stagione 2025/26 in tutti i settori locali e contemporanea vendita libera con tariffa INTERO.

RIDUZIONI E PROMOZIONI

PROMO ABBONATI: Valida per gli abbonati alla stagione sportiva 25/26, inserendo il proprio numero di tessera InViola Premium. In caso di tessera scaduta RINNOVA subito la tua tessera. Promozione attiva esclusivamente per abbonati 25/26, non cedibile.

Ridotto UNDER 14: La tariffa, attiva anche il giorno della gara, è riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2012, l’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa Intero o Promo Abbonati. Tariffa disponibile online dal sito web https://acffiorentina.com, sulla rete vendita Vivaticket e presso il FIORENTINAPOINT.

REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA

Per i tifosi nati nella Nazione di provenienza della squadra ospite è inibito l’acquisto dei settori locali ACF Fiorentina. In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità competenti

ACQUISTO SETTORE OSPITI

Il settore Ospiti (Tribuna Nord) sarà in vendita esclusivamente presso la società ospite fino alle ore 19.00 del giorno precedente la gara.

CAMBIO NOMINATIVO

Per questa gara il cambio nominativo non è consentito

ACF FIORENTINA sottolinea l’importanza di acquistare i biglietti esclusivamente tramite la piattaforma ufficiale, in quanto l'accesso non è garantito per acquisti effettuati su altre piattaforme.