Footitalia: "Fiorentina su Tsimikas del Liverpool. Lo ha chiesto Pioli"

Secondo footitalia.com la Fiorentina è interessata a Kostas Tsimikas, terzino sinistro del Liverpool. Dopo cinque anni coi Reds gli è stato comunicato che sarà libero di trovare un nuovo club. Il suo contratto scadrà nel 2027. La Viola - si legge - starebbe valutando un'offerta per Kostas Tsimikas: Stefano Pioli crede che l'esperienza di Tsimikas possa essere di buon auspicio per la sua rosa.

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, però, al momento la Fiorentina non è alla ricerca di un terzino sinistro avendo già in rosa Robin Gosens e Fabiano Parisi.