Filippo Galli: "Bologna e Fiorentina al pari: saranno le due sorprese"

vedi letture

Filippo Galli, ex difensore del Milan e oggi allenatore, è intervenuto a Radio Serie A per dire la sua sulla Fiorentina che verrà, parlando anche delle aspettative che ha sulla Fiorentina: "Mi piace il Bologna. Ho grande grande stima di Sartori e del suo lavoro, potrebbe essere una sorpresa, magari non per il titolo, ma credo che i rossoblù possano ambire ai primi quattro posti”.

Così invece sulla Fiorentina: "Assieme al Bologna ci metto la Fiorentina di Pioli, che torna dopo la parentesi in Arabia, conosce l’ambiente e sarà un valore aggiunto, e la Lazio di Sarri che è un allenatore con idee di calcio ben precise basate su fraseggio e possesso che a me piace molto"