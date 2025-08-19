C’è l’offerta per Beltran. Piccoli in pole, piace Ilenikhena
Torna l'appuntamento con le ultime novità di mercato della Fiorentina, il CSC in versione "Flash".
Caso Beltran
La Fiorentina aspetta una risposta dall'argentino che ha preso 2 giorni di tempo per riflettere sulla proposta del CSKA. Il club russo offre 11 milioni ai viola (offerta già accettata) e un contratto fino al 2030 a tre milioni a stagione al giocatore.
Serve il vice Kean: Piccoli in pole
La Fiorentina cerca sempre un vice Kean. Al momento è in pole Roberto Piccoli del Cagliari (15 milioni) ma resta in scia anche Fotis Ionannidis. Il nome nuovo è il giovane attaccante del Monaco, classe 2006 franco-nigeriano, Ilenikhena.
Il rinnovo di Mandragora a settembre
Il suo rinnovo deve attendere perché la Fiorentina vuole aspettare la chiusura del mercato. Il giocatore in realtà chiede almeno 200-300 mila euro in più rispetto al vecchio contratto. La Fiorentina, che ha bisogno di abbassare il monte ingaggi, potrebbe anche decidere di cederlo qualora arrivasse un'offerta.
