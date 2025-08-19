Conference: Polissya-Fiorentina sarà visibile in chiaro. Ecco dove

La prima gara stagionale della Fiorentina in chiaro. Lo annuncia Tv8, che spiega come Polissya-Fiorentina, partita d'andata dei playoff di Conference in programma giovedì 21 agosto alle ore 20, sarà disponibile sul proprio canale. Per chi non possiede l'abbonamento a SkySport quindi ecco la possibilità di seguire la sfida su Tv8.

Una novità, o quasi, per la Fiorentina, visto che nella scorsa stagione in tante occasioni gli impegni di Conference dei viola non erano stati trasmessi in chiaro. Ricordiamo che oltre alla visione della partita garantita da Tv8 e SkySport, la cronaca di Polissya-Fiorentina sarà disponibile anche su Radio FirenzeViola grazie al commento del nostro inviato a Presov Tommaso Loreto.