TMW, Pradè in pressing su Henrique: il punto

Per l'esterno continua a piacere Luiz Henrique, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb. Il brasiliano del Botafogo resterebbe infatti il grande obiettivo viola per l'esterno d'attacco. Pradè vuole regalare a Palladino l'MVP dell'ultima Libertadores e Pallone d'oro sudamericano ma il Botafogo chiede 30 milioni. Inoltre c'è la possibilità concreta del passaggio al Lione, dello stesso proprietario del club brasiliano. Le problematiche economiche del club francese costringono però Textor a fare cessioni per quasi 90 milioni e dunque se dovesse prenderlo sarebbe solo per provare subito a rivenderlo.