TIFOSI, In arrivo 11 daspi per aggressione a supporters Samp

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tifosi della Sampdoria aggrediti a Firenze: Daspo per 11 ultras viola. Ad aprile scorso, un gruppo di tifosi della Sampdoria, rientrati a Firenze dopo una trasferta a Palermo, sarebbe stato aggredito nei pressi di una fermata della tramvia lungo la tratta che collega l’aeroporto alla stazione ferroviaria. In seguito alle indagini, la polizia ha identificato 11 ultras della Fiorentina, nei confronti dei quali il questore Maurizio Auriemma ha emesso provvedimenti di Daspo. Le sanzioni, della durata compresa tra 3 e 10 anni, prevedono per cinque dei destinatari anche l’aggravante dell’obbligo di firma. A riportarlo è La Nazione.