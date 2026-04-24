Terremoto Roma, dopo Ranieri può salutare anche il ds Massara
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Gian Piero Gasperini ha vinto la sua guerra di Roma e dopo Claudio Ranieri, che sarà mandato via dai Friedkin, potrebbe salutare presto anche il direttore sportivo, Frederic Massara. Come riporta TMW, resta solo da capire se sarà mandato via con un esonero oppure con dimissioni, magari a fine stagione, con il posto che rimarrà vacante.
A quel punto ci sarà la ricerca del direttore sportivo. Una delle possibili piste è Cristiano Giuntoli, molto stimato da Gasperini e che ha, all'interno del suo identikit, alcune caratteristiche che possono fare comodo ai Friedkin. È nel novero dei candidati, così come Tony D'Amico dell'Atalanta.
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