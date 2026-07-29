Ufficiale Termina oggi l'avventura in viola di Luis Balbo che va allo Sturm Graz: il comunicato

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Da giorni si parlava dell'accordo tra Fiorentina e Sturm Graz per Luis Balbo e ora è anche ufficiale. Il giocatore passa nel club austriaco a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Ecco il comunicato del club viola sulla cessione del terzino sinistro venezuelano: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Balbo all' S.K. Sturm Graz".